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Земфира

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Сообщений 1 страница 20 из 50

1

  • Автор: lenzz
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мне кажется не хватает ее тут....

Она дерзкая...
http://s3.uploads.ru/t/OwgXn.jpg

Она Великая Певица
http://s3.uploads.ru/t/jEaLG.jpg

Она была первая....и до сих пор Единственная такая

http://s6.uploads.ru/t/ZfQOy.jpg

Она бывает милой
http://s2.uploads.ru/t/Efks6.jpg

смешной
http://s7.uploads.ru/t/61dgV.jpg

задумчивой
http://s2.uploads.ru/t/YGBUO.jpg

Она настоящая)

http://s6.uploads.ru/t/SRGA0.jpg

Она курит...а когда она курит на конце ее сигареты появляется сердечко

http://s6.uploads.ru/t/1abL6.jpg

Она наша, а мы ее (с)

http://s7.uploads.ru/t/EBNzU.jpg

+15

2

  • Автор: lenzz
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она и юбочку может одеть

http://s3.uploads.ru/t/8i70l.jpg

Рената научила

http://s7.uploads.ru/t/Jcvd8.jpg
http://s3.uploads.ru/t/rQiJN.jpg

все говорят, а мы знаем, что они друг друга любят
http://s3.uploads.ru/t/nY6xV.jpg

с ними можно посмеяться

http://s6.uploads.ru/t/nfUhs.jpg

и подумать

http://s3.uploads.ru/t/1Mjsy.jpg

и радоваться за них)

http://s6.uploads.ru/t/UpEwz.jpg

+15

3

  • Автор: Valkyrja
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lenzz, можно я добавлю?
Интервью от 21.12.15 в преддверии гастрольного тура.

+9

4

  • Автор: lenzz
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Valkyrja

да, конечно, Земфиры много не бывает)

а тут как сказала Земфира ее косметолог  :D  сильно ругала за внешний вид)))

а я думаю ну моложе Познера выглядит и ладно  http://s7.uploads.ru/t/Z0HmO.png

+4

5

  • Автор: Valkyrja
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lenzz|0011/7a/32/3016-1445937536.jpg написал(а):

а я думаю ну моложе Познера выглядит и ладно

Ахахаха)))))
Земфира уникально талантлива, и очень-очень настоящая. Обожаю ее :-)

Отредактировано Valkyrja (09.12.16 00:36:44)

+2

6

  • Автор: lenzz
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Valkyrja

а еще на вк чате, она матом так забавно ругалась) и Ренате подмигивала  :D  :rolleyes:

+2

7

  • Автор: Anykeya
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Человек, который вызывал всегда бурю эмоций. Она такая настоящая и любовь у нее настоящая.

+3

8

  • Автор: Dobra9
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http://s2.uploads.ru/t/MDTSZ.jpg
Ранимая,чувствительная,глубоко переживающая и такая честная..

+2

9

  • Автор: lenzz
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Але, Андрей это Земфира  http://arcanumclub.ru/smiles/smile3.gif   http://arcanumclub.ru/smiles/smile3.gif   http://arcanumclub.ru/smiles/smile3.gif 

+11

10

  • Автор: Elexir
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http://s2.uploads.ru/4Hznh.jpg
http://s8.uploads.ru/24PYV.jpg

+7

11

  • Автор: Натик
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http://s8.uploads.ru/9de1Y.jpg
http://s0.uploads.ru/L97ZN.jpg
http://s7.uploads.ru/afEt3.jpg

+7

12

  • Автор: Бармалей
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Мне кажется Земфира становится Кобзоном ((
Это такое, одной ей  незаметное превращение в тех, о ком изобличающе пела ... Чем она сейчас отличается от певицы Валерии ?
Между двумя певицами Земфирами, одной в 'Школе злословия' и другой у Познера — пропасть. Ей больше нечего сказать. Она выучила мастерски музыкальную грамоту. Она виртуозно научилась передавать мироощущение. Засада в том,что передавать больше нечего...Нет ни былой глубины, ни былой логики, ни той Правды, что была в интервью Диброву или этим двум мучительницам из Школы.
Так позвольте, если не связать двух слов или предложений в интервью, то как связать их в песне?
Земфира тех времен творец, а сегодняшняя великолепный мастер. И в Ремесле ей нет равных.
Как когда-то я кубки по лыжам, воллейболу и теннису ставила в шкаф к другим, так и Земфиру после Познера и интервью в ВК поставила в шкаф, к Валерии и Кобзону.
Уже легенда, уже история

+7

13

  • Автор: lenzz
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я просто оставлю это здесь) Смотреть осторожно, на 4 минуте может показаться, что это секс  http://arcanumclub.ru/smiles/smile11.gif   http://s3.uploads.ru/RbN98.gif   http://arcanumclub.ru/smiles/smile9.gif   http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/give_rose.gif   http://s2.uploads.ru/2JKP1.gif   http://www.kolobok.us/smiles/standart/kiss.gif 

+4

14

  • Автор: *EnigmA*
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http://s017.radikal.ru/i432/1604/a8/624056f88d14.jpg

Музыка — это же... Это коммуникатор мощнейший, соединяющий вообще всё: людей, время, события.

Терпение — вот что я хотела бы в себе воспитать. Хотя мне иногда кажется, что я очень терпелива. То есть, если мне что-то очень нужно, я буду долго терпеть. А вот сиюминутному терпению не мешало бы научиться.

В том, что касается внешних проявлений, то я человек резкий и делю мир на черное и белое. Это прием такой, ведь контрасты виднее. А внутри у меня существует целая гамма оттенков. Но это знают немногие — я ведь близко общаюсь с очень ограниченным кругом людей.

http://s020.radikal.ru/i713/1604/ab/1df09425ef4e.jpg

Если я люблю, то отчаянно, если ненавижу, то это тоже происходит мощно. Я против полумер, не способна на них.

Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.

http://i075.radikal.ru/1604/0e/2f6ee3b59958.jpg

+8

15

  • Автор: lenzz
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http://arcanumclub.ru/smiles/smile436.gif   http://www.kolobok.us/smiles/standart/blush2.gif   http://www.kolobok.us/smiles/he_and_she/girl_pinkglassesf.gif 

http://sf.uploads.ru/t/SN3Ci.jpg

+10

16

  • Автор: Соня
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lenzz
А вчера у Пугачихи была Днюха. Вы ее не лю?

0

17

  • Автор: lenzz
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Sonya
лю) как же ее не любить, потрясающая Женщина http://arcanumclub.ru/smiles/smile436.gif

+1

18

  • Автор: Соня
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lenzz|0011/7a/32/3016-1445937536.jpg написал(а):

Sonya
лю) как же ее не любить, потрясающая Женщина

А я Вас ЛЮ!))))

+1

19

  • Автор: lenzz
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Sonya
видимо надо делать тему с Пугачевой теперь  http://www.kolobok.us/smiles/standart/blush.gif

+1

20

  • Автор: Соня
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lenzz|0011/7a/32/3016-1445937536.jpg написал(а):

надо делать тему с Пугачевой теперь

ДА!

0

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