Земфира
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Поделиться222.03.16 12:59:17
Поделиться322.03.16 13:31:13
lenzz, можно я добавлю?
Интервью от 21.12.15 в преддверии гастрольного тура.
Поделиться422.03.16 13:33:37
Valkyrja
да, конечно, Земфиры много не бывает)
а тут как сказала Земфира ее косметолог сильно ругала за внешний вид)))
а я думаю ну моложе Познера выглядит и ладно
Поделиться522.03.16 13:39:44
а я думаю ну моложе Познера выглядит и ладно
Ахахаха)))))
Земфира уникально талантлива, и очень-очень настоящая. Обожаю ее
Отредактировано Valkyrja (09.12.16 00:36:44)
Поделиться622.03.16 13:42:05
Valkyrja
а еще на вк чате, она матом так забавно ругалась) и Ренате подмигивала
Поделиться722.03.16 17:51:53
Человек, который вызывал всегда бурю эмоций. Она такая настоящая и любовь у нее настоящая.
Поделиться825.03.16 23:08:21
Поделиться930.03.16 16:44:45
Але, Андрей это Земфира
Поделиться1202.04.16 10:53:50
Мне кажется Земфира становится Кобзоном ((
Это такое, одной ей незаметное превращение в тех, о ком изобличающе пела ... Чем она сейчас отличается от певицы Валерии ?
Между двумя певицами Земфирами, одной в 'Школе злословия' и другой у Познера — пропасть. Ей больше нечего сказать. Она выучила мастерски музыкальную грамоту. Она виртуозно научилась передавать мироощущение. Засада в том,что передавать больше нечего...Нет ни былой глубины, ни былой логики, ни той Правды, что была в интервью Диброву или этим двум мучительницам из Школы.
Так позвольте, если не связать двух слов или предложений в интервью, то как связать их в песне?
Земфира тех времен творец, а сегодняшняя великолепный мастер. И в Ремесле ей нет равных.
Как когда-то я кубки по лыжам, воллейболу и теннису ставила в шкаф к другим, так и Земфиру после Познера и интервью в ВК поставила в шкаф, к Валерии и Кобзону.
Уже легенда, уже история
Поделиться1304.04.16 15:07:31
я просто оставлю это здесь) Смотреть осторожно, на 4 минуте может показаться, что это секс
Поделиться1404.04.16 16:45:55
Музыка — это же... Это коммуникатор мощнейший, соединяющий вообще всё: людей, время, события.
Терпение — вот что я хотела бы в себе воспитать. Хотя мне иногда кажется, что я очень терпелива. То есть, если мне что-то очень нужно, я буду долго терпеть. А вот сиюминутному терпению не мешало бы научиться.
В том, что касается внешних проявлений, то я человек резкий и делю мир на черное и белое. Это прием такой, ведь контрасты виднее. А внутри у меня существует целая гамма оттенков. Но это знают немногие — я ведь близко общаюсь с очень ограниченным кругом людей.
Если я люблю, то отчаянно, если ненавижу, то это тоже происходит мощно. Я против полумер, не способна на них.
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
Поделиться1616.04.16 15:57:17
lenzz
А вчера у Пугачихи была Днюха. Вы ее не лю?
Поделиться1716.04.16 16:40:16
Sonya
лю) как же ее не любить, потрясающая Женщина
Поделиться1816.04.16 16:41:28
Sonya
лю) как же ее не любить, потрясающая Женщина
А я Вас ЛЮ!))))
Поделиться1916.04.16 16:45:56
Sonya
видимо надо делать тему с Пугачевой теперь
Поделиться2016.04.16 16:48:39
надо делать тему с Пугачевой теперь
ДА!